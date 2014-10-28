Министр Шлапак заявляет о стабильном финансовом состоянии Украины

Украина остается в стабильном финансовом состоянии, ситуация в бюджетной сфере более-менее стабилизирована, заявил в ходе международной конференции в Киеве министр финансов Украины Александр Шлапак

«Сегодня мы ощущаем себя достаточно уверенно. Государство остается в стабильном финансовом состоянии, - сказал Шлапак. – В тяжелых условиях нам удалось удержать страну и убедить международные финансовые организации в стремлении проводить реформы. Кроме того, мы смогли наработать целый пакет реформаторского законодательства, часть из которого уже принята, часть еще ждет своего часа. Но в любом случае, мы передаем новому правительству не просто более-менее сбалансированную ситуацию с бюджетом, мы передаем еще и наработки, которые могут быть приняты в ближайшее время».

Он напомнил, что 8 месяцев назад на казначейском счете оставалось немногим более 10 тыс. долл., однако сегодня Украина способна погасить свои внешние обязательства и провести все необходимые внутренние выплаты. При этом залогом такой стабильности, по словам Шлапака, стало успешное сотрудничество с международными финансовыми организациями – прежде всего, Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Читайте такжеШлапак: миссия МВФ приедет в первые дни работы нового правительстваПри этом Шлапак выразил уверенность, что уже через год Украина станет другим государством.

«Через год Украина сможет говорить о конкретных отраслевых инвестиционных проектах. В течение года ключевые вещи, которые мы планировали и которые предложит новый парламент и правительство, будут приняты. Через год вы не узнаете Украину», - подчеркнул министр финансов.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк опровергал возможность дефолта Украины, поскольку страна обладает необходимым ресурсом для оплаты текущих обязательств. В свою очередь министр Шлапак подчеркивал, что обвинения Украины в нежелании оплачивать долги, включая «российский» долг по обязательствам в объеме 3 млрд долл, являются безответственными и безосновательными.

Весной текущего года Украина подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами - Международным валютным фондом и Всемирным банком в объеме 17 млрд долл. и 3,5 млрд долл. соответственно.

26 октября в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По предварительным результатам, тройку лидеров представили партии «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка, Блок Петра Порошенко и объединение «Самопомич» мэра Львова Андрея Садового.