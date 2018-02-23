Зарплатные долги в Украине за год выросли на треть – до 2,4 миллиарда

10:47, 23 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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При этом, по сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по выплате зарплаты в декабре 2017 года сократилась на 8,8%. 

В пресс-службе сообщили, что задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре 2017 года составила 1,27 млрд грн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. 

По сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре прошлого года сократилась на 15%. 

Отмечается, что по требованию государственных инспекторов труда была погашена задолженность по выплате зарплаты на сумму 993,3 млн грн. для 182,6 тыс. работников.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,368 млрд грн, из нее 1,27 млрд грн приходилось на экономически активные предприятия.

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Теги: #долги по зарплате#зарплатные долги