Евро в России впервые в истории поднялся выше 54 рублей

По данным Московской биржи, стоимость евровалюты на максимуме достигала уровня 54,004 руб, что является "психологической отметкой" и историческим рекордом.

При этом курс доллара тоже достиг исторического максимума в 42,47 руб. Выше 41 руб. впервые в истории стоимость американской валюты поднялась 15 октября 2014 года, а в четверг, 23 октября, курс доллара на Московской бирже впервые поднялся выше 41,5 руб.

К 10:40 мск курс доллара на Московской бирже составлял 42,457 руб./долл., что на 17,7 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс евро к этому моменту составлял 53,995 руб./евро, что на 32,45 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

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