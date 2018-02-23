Кабмин готов докапитализировать "Ощадбанк" при необходимости - Данилюк

При этом министр не назвал конкретных объемов и сроков докапитализации.

Кабинет министров Украины готов докапитализировать государственный "Ощадбанк" при возникновении такой потребности для реализации утвержденной правительством стратегии.

Читайте такжеДанилюк сообщил сроки продажи государственных "Укргазбанка" и "ПриватБанка"

Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

"Если это будет необходимо для успешной реализации стратегии "Ощадбанка", это будет сделано, иначе мы не получим результата и будем играть в популизм", - сказал он.

В то же время министр не стал называть конкретных объемов и сроков докапитализации.

Ранее, в декабре прошлого года, в Министерстве финансов заявляли об обсуждении с Национальным банком объемов необходимой докапитализации "Ощадбанка", который перегружен проблемными активами по кредитам прежних лет.

В марте 2017 года Министерство финансов выпустило облигации внутреннего госзайма на 15,27 миллиарда гривень, львиная доля которых была направлена на докапитализацию государственных банков. В том числе "Ощадбанк" получил 5,4 миллиарда гривень, "Укрэксимбанк" - 4,7 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, а также обновленную стратегию "Ощадбанка".