Розенко рассказал, когда украинцам ждать «минималку» в 4100 гривень

Вице-премьер-министр заявил, что по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда можно повысить минимальную заработную плату.

Повышение минимальной заработной платы до 4100 гривень может состояться после окончания первого квартала 2018 года.

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Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривны, и я лично полностью поддерживаю инициативу президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это надо сделать, – по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4100 грн", – сказал он.

Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому "картина у нас достаточно реалистична".

"Инициатива президента в 4100 может и должна быть реализована не только до конца года. Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", – резюмировал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,4% - до 7479 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.