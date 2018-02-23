"Ощадбанк" ожидает прибыль в этом году и не исключает, что будет одалживать деньги на внешних рынках

Глава госбанка не исключает выхода на внешние рынки капитала для привлечения заимствований.

Государственный "Ощадбанк" рассчитывает завершить 2018 год с прибылью, заявил журналистам глава правления банка Андрей Пышный. Читайте такжеКабмин готов докапитализировать "Ощадбанк" при необходимости - Данилюк

"Я рассчитываю, что 2018 год, при мобилизации всех ресурсов, мы завершим с прибылью", - сказал он.

Также Пышный не исключает выхода на внешние рынки капитала для привлечения заимствований.

"Ощадбанк" ничего не исключает с точки зрения эффективного управления нашей ресурсной базой для наращивания кредитования", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли банк размещение евробондов.

В то же время, Пышный не стал называть объемы и сроки привлечения заимствований.

Справка УНИАН. Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. под 7,375% годовых. В результате операции на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 млрд долл. США, а остальные средства в размере 1,68 млрд долл. США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

Эксперты прогнозировали, что следом за правительством на внешние рынки с размещением еврооблигаций могут выйти крупнейшие государственные банки.

В частности, государственный «Укрэксимбанк» уже обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии кредитных нот в гривне с выплатой процентного дохода и погашением в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины.