Шлапак заявил, что не будет продолжать работу в новом правительстве

Об этом он сказал журналистам в ходе международной инвестиционной конференции SP Advisors "A Fresh Look at Ukraine".

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"По моим ощущениям, я не буду продолжать работу, - сказал Шлапак. - Я не хочу".

При этом он не конкретизировал причин, по которым намерен оставить работу в правительстве, сославшись на личные мотивы.

Ранее Александр Шлапак заявлял, что Миссия МВФ приедет в первые дни работы нового правительства Украины.