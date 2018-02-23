Суд снова признал выведение с рынка«Укринбанка» незаконным. ФГВФЛ готов выставлять регресс НБУ

В постановлении Киевского апелляционного админсуда также указывается, что оно вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня провозглашения непосредственно в Верховный Суд Украины.

Выведение с рынка «Укринбанка» в очередной раз признано незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укринком» - правопреемника банка на своем сайте.

Компания публикует сокращенную версию решения Киевского апелляционного административного суда, который 20 февраля 2018 года оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц на постановление Окружного административного суда города Киева от 14 декабря 2017 года.

Речь идет о решении, которым суд удовлетворил административный иск ПАО «Укринком» о признании противоправным и отмене постановления Правления Национального банка Украины от 24.12.2015 № 934 «Об отнесении ПАО «Укринбанк» к категории неплатежеспособных» и решении исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 24.12.2015 № 239 «О введении временной администрации в ПАО «Укринбанк» и делегированииполномочий временного администратора банка».

«Таким образом Киевский апелляционный административный суд полностью поддержал решение Окружного админсуда Киева от 14 декабря 2017 о признании противоправным и отмене постановления НБУ», - сказано в сообщении пресс-службы.

В постановлении Киевского апелляционного админсуда также указывается, что оно вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня провозглашения непосредственно в Верховный Суд Украины.

Напомним, ранее акционеры «Укринбанка» уже выиграли все три инстанции в судебном процессе против НБУ как по иску о незаконности выведения с рынка, так и по иску о незаконности последовавшей за этим ликвидации банка.

Однако 24 октября 2017 года Верховный суд Украины отменил решения по иску о выведению с рынка, сославшись на то, что иск подавали якобы не имевшие на это полномочий миноритарные акционеры. При этом к аргументам сторон по сути у ВСУ замечаний не было. После этого решения бенефициарныйакционер «Укринбанка» Владимир Клименко лично повторно обжаловал незаконное выведение банка с рынка. В ходе предыдущих заседаний истец был заменен на ПАО «Укринком» как правопреемника ПАО «Укринбанк».

В тексте нового решения Окружного админсуда было указано, что постановление НБУ в отношении банка было преждевременным, так как финучреждениеуведомляло регулятор о том, что принимается ряд мер для устранения причин ухудшения финансовой ситуации в банке и её улучшения. В частности, речь шла о привлечении инвестиций в размере 21 млн долл., что подтверждается материалами дела. Более того, 14 декабря 2015 года Нацбанк даже зарегистрировал инвестиционный договор и дал «Укринбанку» 180 дней на заведение денег. По мнению суда, этот срок давал возможность устранить все нарушения, а также причины ухудшения финансового состояния.

Однако Нацбанк, по мнению суда, вывел «Укринбанк» в категорию неплатежеспособных еще до окончания законодательством предусмотренного срока исправления ситуации.

Накануне в интервью изданию «Экономическая правда» глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявил, что юридические несоответствия, выявленные судами при выведении банков с рынка являются ответственностью Нацбанка.

«Есть огромное желание выставить НБУ регресс по нашим выплатам. А что делать? "Национальные инвестиции" и "Хрещатик" они проспали. Укринбанк: если суды зацепились за ваши юридические несоответствия, и нас оттуда выкинули, а мы выплатили 1,8 млрд грн, тогда, наверное, банкет за ваш счет», - отметил К. Ворушилин.