Украина не должна возвращать ЕС деньги из-за закрытия проекта по модернизации границы - вице-премьер

По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев может вести переговоры с ЕС о начале новой программы пограничного сотрудничества.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина не придется возвращать Европейскому Союзу неэффективно использованы средства, выданные на обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе, но в будущих проектах эту сумму могут вычесть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед конференцией «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.

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По ее словам, Украина сейчас может вести переговоры с ЕС о начале новой программы пограничного сотрудничества в связи с увеличением украинского экспорта в ЕС и увеличением транзита. «Нам необходимо обеспечить инфраструктуру для того, чтобы мы могли и дальше эффективно поднимать свою экономику через экспорт», - отметила вице-премьер.

На вопрос, будет ли Украина возвращать средства Евросоюзу из-за закрытия пограничных проектов, она ответила: «Нет, мы не должны возвращать (средства - УНИАН), к сожалению, есть другие механизмы, каким образом Европейский Союз может недодать этих средств для Украины в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события вокруг этих средств, которые не были эффективно использованы Украиной».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Reuters, Евросоюз закрывает проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины.

«Программа была призвана помочь интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов на пропускных пунктах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По данным ЕС, проекты были направлены на уменьшение времени, необходимого для пересечения границы, и улучшение таможенных процедур», - говорилось в сообщении.

Проект по обновлению шести украинских пропускных пунктов на восточном рубеже Евросоюза был учрежден в 2014 году.

Читайте такжеГройсман объяснил решение ЕС о закрытии проектов по обустройству границы УкраиныВ соответствии с внутренней перепиской в правительстве Украины и перепиской между Еврокомиссией и Украиной, предоставленной источником из правительственного учреждения Украины, реализация программы потерпела неудачу после ряда задержек, просчетов и перерасходов с участием местных чиновников и подрядчиков.

21 февраля министр финансов Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования ЕС модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. «Это очень негативный сигнал... Потому что, когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами по собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС (Государственная фискальная служба). Будем искать выход из этой ситуации», - сказал министр.

22 февраля представитель Евросоюза Майя Косьянчич подтвердила закрытие проекта по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов на западе Украины из-за задержки в выполнении.