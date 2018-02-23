В ЕБРР назвали условия вхождения в капитал государственного «Ощадбанка»

ЕБРР рассмотрит возможность вхождения в капитал «Ощадбанка» после принятия закона о реформировании корпоративного управления в госбанках.

Крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит возможность вхождения в капитал государственного «Ощадбанка» после принятия Верховной Радой закона о реформировании корпоративного управления в государственных банках.

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Об этом сообщил журналистам директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

По его словам, ЕБРР и другие международные партнеры Украины приветствуют утверждение правительством стратегии реформирования государственных банков.

«Теперь очередь за нашими законодателями. Они должны принять закон, который четко определит реформирование корпоративного управления в государственных банках, что будет очень важным шагом, чтобы мы в дальнейшем рассмотрели возможность нашего участия в приватизации этого банка», - сказал Аджунер.

При этом он отметил, что в настоящее время продолжается работа над реализацией дорожной карты, утвержденной после подписания меморандума между ЕБРР, Министерством финансов и «Ощадбанком».

«Мы очень довольны той трансформацией, которая на сегодняшний день уже произошла в банке, учитывая соглашение, которое мы заключили», - подчеркнул Аджунер.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Кабинет министров Украины в феврале текущего года утвердил обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, а также обновленную стратегию государственного «Ощадбанка».

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития относительно поддержки и реформирования «Ощадбанка».