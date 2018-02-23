Доллар и евро подешевели в обменниках

Доллар в обменниках Киева подешевел до 27,05 грн, евро – до 33,45 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 23 февраля составляет 27,05 грн, евро - 33,45 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 27,00 грн, евро - за 33,30 грн.

В четверг, 22 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах составляла 27,10 грн, евро - 33,50 грн.

В пятницу, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,98/27,01 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,20/33,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4780/0,4793 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,9940 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 356 сделок на сумму 183,34 млн долл.