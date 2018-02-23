Денежные переводы в Украину: больше всего поступило из США и России

В 2017 году сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превысила сумму средств, отправленных за ее пределы.

Наибольшие объемы трансграничных денежных переводов в Украину в 2017 году были осуществлены из России и Соединенных штатов - 21,7% и 15,6% объема всех переводов соответственно.

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Согласно сообщению Национального банка Украины, в 2017 году всего в Украину было переведено 2,378 миллиарда долларов, из которых 516,8 млн долл. были переведены из России, 370,31 миллиона долларов из США, 264,38 миллиона долларов из Израиля, 175,77 миллиона долларов из Италии.

По данным НБУ, из Украины были осуществлены в 2017 году переводы на сумму 286,04 миллиона долларов, из которых 41,3%, или 118,02 миллиона долларов, в РФ, 9,1%, или 25,96 миллиона долларов, в Грузию.

Внутри Украины в 2017 году было осуществлено переводов на 4,456 миллиона долларов США.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов заняла Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины).

"Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщал УНИАН, объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году составил 2,488 миллиарда долларов США, что в 7 раз превышает объем переводов за пределы страны.