Украинские банки потеряли из-за войны 60 млрд гривень

Об этом сообщил журналистам в ходе международной инвестиционной конференции «SP Advisors» министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы завершили проведение стресс-тестов финансовой системы Украины. Украинские банки потеряли 60 млрд грн капитала, находящегося в этих регионах (Донецкой и Луганской областях – УНИАН)», - сказал Шлапак.

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При этом он отметил, что налоговые поступления из Донбасса также упали значительно.

«Мы продолжаем получать налоги с этих территорий. Однако они упали почти на две трети», - сказал Шлапак, добавив, что государство продолжает возмещать НДС донецким и луганским предприятиям, осуществляющим внешнеэкономические операции.

Ранее УНИАН сообщал, что от продажи активов проблемных банков планируют выручить 10-15 млрд гривень.

Также УНИАН сообщал, что в текущем году стресс-тестирование проводилось в 35 украинских банках и выявило необходимость в докапитализации банков на 66 млрд грн. Стресс-тестирование проводилось в рамках программы с МВФ, и после обработки отчетов о результатах этого тестирования Национальный банк Украины определил необходимые объемы докапитализации банков.

В 2015 году Нацбанк планирует провести еще одно стресс-тестирование банков.

Военные действия на востоке Украине ведутся с апреля текущего года. Как отмечал премьер-министр Украины, каждый день войны обходится Украине в порядка 80 млн грн. При этом общий ущерб, который уже нанесен Украине в результате боев, по мнению главы правительства, исчисляется миллиардами долларов.