Курс валют от Нацбанка: после выходных доллар и евро немного подешевеют

Официальный курс НБУ на 26 февраля: 100 USD – 2698,8658 гривни; 100 EUR – 3319,3350 гривни; 10 RUR - 4,7548 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2698,8658 (23 февраля – 2707,1843)

100 EUR – 3319,3350 (23 февраля – 3323,3394)

10 RUR – 4,7548 (23 февраля – 4,7695)

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,96/26,99 грн/долл.

Текущие котировки гривни к доллару укрепились на 8 копеек по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,15/33,19 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9887 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 316,44 миллиона долларов.