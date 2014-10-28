Украина рассчитывает получить €760 млн от ЕС и $500 млн от Всемирного банка до конца года

Украина рассчитывает до конца года получить финансовую помощь от Европейского союза в объеме 760 млн евро и часть кредита от Всемирного банка в объеме 500 млн долл., сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

Читайте такжеЕС доволен выборами и готов ускорить выделение Украине 760 млн евро

«У нас есть план – 760 млн евро от Евросоюза, и возможно, если успеем, Всемирный банк готов выделить 500 млн долл. в рамках кредита развития, но им нужна поддержка МВФ», - сказал Шлапак.

Говоря об очередном транше от Международного валютного фонда, Шлапак отметил ,что вероятнее всего средства поступят уже в январе 2015 года.

«Максимум, что мы можем сделать по МВФ (до конца 2014 года - УНИАН) – это принять решение (о выделении средств Украине) на заседании Совета директоров МВФ», - отметил министр.

При этом Шлапак подчеркнул, что у Минфина нет проблем с погашением задолженности до конца года, но Нацбанку нужна более надежная «подушка» золотовалютных резервов.

«Поэтому во время приезда миссии мы обсудим не столько увеличение, например, программы сотрудничества, сколько перемещения сроков выделения траншей», - заявил Шлапак.

Ранее министр финансов отмечал, что ключевыми вопросами переговоров с миссией МВФ станут согласование макропоказателей развития Украины и формирование сбалансированного бюджета на 2015 год.

Ранее УНИАН сообщал, что миссия МВФ приедет в первые дни работы нового правительства.

Также сообщалось, что в апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

В сентябре президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в октябре ЕС может предоставить Украине еще 760 млн евро в рамках утвержденной макрофинансовой помощи общим объемом 1,6 млрд евро.