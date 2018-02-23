На Житомирщине в 2017 году ввели в эксплуатацию 3 предприятия с иностранными инвестициями

Сообщается, что общая сумма инвестиции составила 2 млрд 46 млн грн.

На Житомирщине в 2017 году ввели в эксплуатацию три предприятия с иностранными инвестициями: общая сумма инвестиции составила 2 млрд 46 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества.

Так, в эксплуатацию ввели i И II очереди ООО «Украинская холдинговая лесопильная компания», три очереди свинокомплекса ООО «ГФУ АГРО» и малую гидроэлектростанцию.

I и II очереди ООО «Украинская холдинговая лесопильная компания» (г. Коростень) привлекла инвестиции из Кипра на сумму 2 млрд грн. На предприятии создано около 1000 рабочих мест.

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Три очереди свинокомплекса ООО «ГФУ АГРО» мощностью более 22 тыс. голов в год в селе Грозине Коростенского района привлекли инвестиции из Дании на сумму 25 млн грн.

ООО «Сайенс Інновейшн Продакшн» реконструйували гидросооружение на реке Случь в Барановке и построили малую гидроэлектростанцию мощностью 382 кВт. Общая сумма инвестиций составила около 21 млн грн. Высокая эффективность использования гидроэлектростанции будет достигнута за счет применения современного европейского оборудования, что обеспечит максимально эффективное генерирования и преобразования электроэнергии.