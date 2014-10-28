Украина не будет реструктуризировать внешнюю задолженность - Шлапак

Об этом заявил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

В частности, говоря о возможной реструктуризации долгов, Шлапак сказал: «Ни в коем случае». Он отметил, что предположительная сумма задолженности, которая теоретически могла бы быть реструктуризирована, не превышает 3 млрд долл. «Однако потери от потенциальных инвесторов, которые могут быть от такого решения, существенно больше», – сказал Шлапак.

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При этом он отметил, что правительство не видит проблемы в том, чтобы оплатить долги при той финансовой поддержке, на которую рассчитывало раньше.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина согласилась погасить задолженность за газ в размере $ 1,45 млрд.