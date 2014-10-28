Гривня на межбанке подешевела до 13,15 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 28 октября, к середине торгов установились на уровне 12,99/13,15 грн/долл. и, таким образом, сдвинулись в сторону снижения с практически неизменного уровня последних нескольких дней в 12,95/13,10 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что количество сделок на валютном межбанке незначительное, а спрос на валюту традиционно превышает предложение.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,50/16,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,30/0,31 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе валютной интервенции 24 октября продал банкам 199,970 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл. под потребности клиентов банков.

В ходе валютной интервенции 22 октября регулятор продал банкам 99,77 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл.

Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.