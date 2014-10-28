В Украине утвердили условия конкурса на 3G-связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании 28 октября утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора на официальном сайте.

Согласно сообщению, утвержденный комиссией документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора составит 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой составляет 1,6 млрд грн.

«Победители тендера обязаны в течение двух месяцев после объявления результатов согласовать с НКРСИ техническое задание, в котором должны быть определены сроки и условия проведения конверсии, и проинформировать НКРСИ о заключении договора», - сказано в сообщении.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

«Утвержденные условия тендера не предусматривают никаких дополнительных ограничений для заявителей на участие в тендере, кроме тех, которые предусмотрены уже действующими нормативно-правовыми актами относительно применения к юридическим лицам санкций согласно Закону Украины «О санкциях», - сказано также в сообщении.

Условия тендера вступят в силу со дня, следующего за днем их согласования с Кабмином.

Читайте такжеКабмин опубликовал постановление о подготовке конкурса на 3G-связьКак сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии РЧР для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, НКРСИ должна была до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

После этого Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G. В то же время, в начале октября Кабмин назвал виновной в затягивании организации конкурса на 3G-связь НКРСИ. Регулятор же не одобрял проект постановления о проведении тендера, так как не поддерживал норму правительства о недопущении на конкурс по 3G подконтрольных российскому бизнесу компаний.

Позже норма Кабмина о неучастии в конкурсе на 3G-лицензии компаний с российским капиталом из постановления была изъята. При этом в постановлении также предусматривается, что операторов, попавших под действие Закона «О санкциях», могут не только не допустить к конкурсу, но и лишить уже полученной 3G-лицензии.