В Минфине разглядели "свет в конце туннеля" для украинской экономики

Об этом заявил журналистам в ходе международной инвестиционной конференции SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Макропоказатели (до конца года) будут пересмотрены. Давайте дождемся конца месяца (октября - УНИАН). После того, как мы получили результаты сентября – они оказались существенно лучше тех, что мы ожидали, я думаю, что можем говорить о лучших результатах, – сказал Шлапак. - Сейчас нет ситуации, которая бы от нас требовала срочно все пересмотреть. Закончится октябрь, посмотрим».

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Он также отметил, что новые макропоказатели будут согласованы с Международным валютным фондом. «МВФ приедет, когда начнет работу новое правительство. Мы сейчас говорим об обсуждении новой макроэкономической ситуации», - подчеркнул министр финансов.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что украинская экономика в 2014 году из-за разрушения пророссийскими террористами индустриального потенциала Донбасса может упасть на 8-9%, что хуже ранее делавшихся экспертами прогнозов развития страны.

По прогнозам Нацбанка, по итогам года ВВП страны упадет на 8,3%. МВФ в октябре оставил в силе свой июльской прогноз падения реального ВВП Украины в 2014 году на 6,5%. По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,6%.

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В то же время, по данным Госстата, спад промышленного производства в Украине в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года замедлился до 16,6% с 21,4%, зафиксированных месяцем ранее. Рост производства в сентябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 13%, в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 8,4%.