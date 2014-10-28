Госбюджет до конца года недополучит 12 млрд гривень

Недобор доходов в общий фонд государственного бюджета на 2014 год составит порядка 12 млрд грн, сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы думаем, что это порядка 12 млрд грн – это по общему фонду», – сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которым доходы госбюджета в 2014 году повышены до 377,822 млрд грн, расходы – до 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит сохраняется на уровне 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга повышен до 806,962 млрд грн. Доходы государственного бюджета Украины в январе-июле текущего года без учета трансфертов составили 203 млрд грн.

В августе министр Шлапак отмечал, что потери государственного бюджета по налоговым платежам из-за ситуации на востоке Украины до конца года составят не менее 18 млрд грн.