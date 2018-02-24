IKEA в Украине: шведская сеть может зайти на украинский рынок уже в этом году - СМИ

Отмечается, что скорее всего IKEA появится в Украине в "лайт" варианте.

Шведская сеть товаров для дома IKEA откроет магизин в Украине уже до конца 2018 года.

Об этом сообщает Delo.ua с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"С IKEA такая история. Компания очень осторожна после вех историй в Украине… Они очень осторожно относятся к публичным заявлениям… IKEA будет заходить в "лайт" варианте… Возможно до конца года первый (магазин в Украине) будет. Это оптимистический вариант", - сообщил источник.

Читайте такжеПоявление IKEA на украинском рынке может "дорого обойтись" отечественным производителям – экспертПо словам источника, есть два варианта "захода" на украинский рынок.

"Или идти по старой схеме, искать землю, строить большой торговый центр и ждать 2-3 года… Или "заходить" на рынок с большой арендой торговых площадей, большим онлайн-магазином и большим складом… Такой формат уже начали тестировать у себя, это работает. И такой вариант позволит компании намного быстрее зайти в Украину", — рассказал источник.

Напомним, в декабре 2017 года IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок в течение 1-2 лет.