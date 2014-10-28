Эксперт рассказал, как долго экономика России сможет выдержать санкции Запада

Ограничение поставок газа как рычаг противодействия западным санкциям только усугубит положение российской экономики.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание провело интервью с директором по инвестициям в странах с развивающейся экономикой UBS Хорхе Марискалем.

По словам эксперта, наложенные ЕС и США ограничения не позволяют попавшим под санкции российским фирмам кредитоваться более чем на три месяца. Но они при этом могут брать краткосрочные кредиты. Но брать такие кредиты не разумно, так как компании, находящиеся под санкциями, будут подвергаться риску изменения процентных ставок. Краткосрочное финансирование будет подвергать их более высоким затратам на финансирование.

"Со временем, если санкции не будут сняты, их положение будет все более и более затруднительным. По нашим оценкам, у них все будет нормально до середины или конца следующего года", - сказал Марискаль.

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По его словам, эти компании могут делать займы в рублях в России. Но если они хотят ввозить товары, им понадобятся доллары и евро, а не рубли. Правительство может открыть доступ к долларам через Центральный банк. "Но тогда валютные резервы страны будут снижаться, а это заставит кредитные агентства вновь снизить (рейтинг России – ред.), также это углубит опасения насчет того, насколько Россия способна справиться с обслуживанием задолженности", - сказал он.

Эксперт отмечает, что отток капитала из России усиливается. "Значительная часть резервов ушла. И несмотря на то, что у России еще есть деньги, темпы истощения запасов "довольно тревожные". Так, только за сентябрь россияне потеряли $ 30 млрд. Рубль по отношению к доллару скорее всего будет обесцениваться, что приведет к росту издержек для импортирующих компаний. Чтобы предотвратить падение курса рубля и отток капитала Центробанку придется поднять учетную ставку. Это в свою очередь приведет лишь к дальнейшему замедлению экономики и повысит стоимость финансирования местных компаний. "Это замкнутый круг", - уверен эксперт.

Марискаль считает, что к негативным последствиям для Запада может привести ограничение поставок российского газа. Эксперт заявляет, что это могло бы толкнуть Европу в рецессию и привести к серьезным потрясениям на мировых финансовых рынках.

"Но слово "потрясения" уместно по отношению к США и Европе. Для России это будет катастрофа. Страна уйдет в глубокую рецессию. Это будет намного больнее для России. Почти 60% налоговых поступлений России генерируются нефтью и газом. Они сами себе будут стрелять в ногу (сделают медвежью услугу – ред.)", - сказал он.

Напомним, в ЕС назвали сроки смягчения санкций против России. Смягчения санкций ЕС в отношении России в ближайшее время не ожидается, они будут действовать в полном объеме до середины марта 2015 года.