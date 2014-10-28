НБУ накажет банки, которые не отменили штрафные санкции по кредитам в зоне АТО

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 27 октября №18-112/62138, текстом которого располагает УНИАН.

Нацбанк напоминает, что банки обязаны в период проведения антитеррористической операции отменить штрафные санкции по кредитам гражданам Украины, проживающим или переселившимся из населенных пунктов в зоне АТО, а также юридическим лицам и предпринимателям в зоне АТО.

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«Национальный банк Украины отмечает необходимость строгого и безусловного соблюдения банками положений Закона Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» и сообщает, что невыполнение законных требований является основанием для применения для нарушителей адекватных мер воздействия», - говорится в письме.

Регулятор подчеркивает, что повышение доверия к банковской системе является первоочередной задачей, выполнение которой в современных условиях зависит во многом от сознательной гражданской позиции руководителей банков.

Ранее сообщалось, что банкиры предлагают выкупить проблемные кредиты в Крыму и на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», согласно которому на время проведения антитеррористической операции запрещается начисление пени и/или штрафов на основную сумму задолженности по обязательствам по кредитным договорам и договорам займа с 14 апреля 2014 года гражданам Украины, зарегистрированным и проживающим или переселившимся с 14 апреля из населенных пунктов, где проводилась антитеррористическая операция, а также юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые осуществляют (осуществляли) свою хозяйственную деятельность на территории таких населенных пунктов.