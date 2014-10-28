В ЕК обещают Украине 260 млн евро через несколько недель

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщил представитель Европейской комиссии Саймон О’Коннор (Simon O'Connor).

Он напомнил, что для Украины существует две макрофинансовые программы, в рамках первой программы 20 мая выплачено 100 млн евро, а 17 июня в рамках второй программы - 500 млн евро. «Вторая выплата 260 млн евро по первой программе будет сделана через пару недель. Относительно остающихся сумм, то они будут выплачены в последующие несколько месяцев, когда будут выполнены необходимые условия», - сказал О’Коннор.

Читайте такжеУкраина рассчитывает получить €760 млн от ЕС и $500 млн от Всемирного банка до конца года

Представитель Еврокомиссии отметил, что всего для двух программ предусмотрено 1,61 млрд, из которых уже выплачено 600 млн евро.

Отвечая на вопрос о том, как в среду в ходе трехсторонних переговоров по спорным газовым вопросам Украины, России и ЕС будут найдены договоренности относительно финансовых гарантий выплат со стороны Украины при отсутствии финансов, О’Коннор отметил, что все финансовые договоренности в контексте макроэкономических программ связаны с финансированием государства, а не конкретных потребностей.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Украина утвердила и подписала программы сотрудничества с ключевыми кредиторами страны – Всемирным банком и Международным валютным фондом. Двухлетняя программа кредитования экономики Украины со стороны МВФ предполагает выделение 17 млрд долл., из которых 4,5 млрд долл. Украина уже получила. По линии Всемирного банка Украина получила 2,5 млрд долл. из общей суммы финансовой помощи, согласованной на 2014 год в объеме 3,5 млрд долл.

В сентябре президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в октябре ЕС может предоставить Украине еще 760 млн евро в рамках утвержденной макрофинансовой помощи общим объемом 1,6 млрд евро.