Morgan Stanley: кризис в Украине слишком дорого обойдется России

Российская экономика и цены на активы оказались под двойным ударом — это геополитический нокаут и неожиданное падение цен на нефть.

Об этом заявили аналитики Morgan Stanley, пишут «Ведомости».

Если цены будут низкими и тем более если они продолжат снижаться, Россия будет больше заинтересована в политическом урегулирования кризиса в Украине и отмене западных санкций, полагают аналитики банка. Состояние экономики станет быстро ухудшаться и правительству придется задействовать все больше антикризисных рычагов, пишут они.

Кризис в Украине и санкции ограничили доступ к внешнему финансированию и стали дополнительным фактором торможения российской экономики, отмечает S&P, если конфликт не будет разрешен, могут последовать новые санкции.

По данным Bloomberg, баррель нефти марки Brent с начала года подешевел на 22,5%, рубль — на 21,9%. Снижение цены на 10% приводит к потере $32,3 млрд доходов от экспорта нефти и газа — это 1,6% ВВП, подсчитали в Morgan Stanley. Если цены зафиксируются на уровне $80, то спад ВВП достигнет 2%, инфляция вырастет на 1-2%, экспорт упадет на 3% ВВП, потребуются интервенции в поддержку рубля и расходы в 1% ВВП из резервного фонда, предупреждают в Morgan Stanley. При снижении цен до $50 спад ВВП углубится до 6%, экспорт сократится на 8%, инфляция вырастет на 6-8%, ЦБ придется поднимать ставки для стабилизации курса рубля, резервы сократятся почти вдвое до $215 млрд.

Экономическая реальность изменилась и нужен запасной вариант бюджета, признал на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов. Минфин РФ будет предлагать механизмы сокращения расходов на 10%.

Одобренный в прошлую пятницу в первом чтении проект бюджета на 2015-2017 гг. основан на прогнозе Минэкономразвития средней цены на нефть на уровне $100, отмены санкций с 2015 г. и ускорения темпов экономического роста также со следующего года. Пока нельзя однозначно утверждать, что мировая экономика вступила в фазу низких цен на нефть, считает замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в ближайшие три года нефтяные котировки будут колебаться в диапазоне $90-110. Goldman Sachs вчера снизил прогноз цены Brent до $85 со $100, WTI — до $75 с $90.