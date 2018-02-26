Средняя пенсия в Украине за год выросла на треть

Пенсионный фонд Украины по итогам 2017 года обеспечил выплаты для 11,7 миллиона пенсионеров на сумму 286,6 миллиарда гривень.

Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2018 года вырос на 35,7%, или на 652,15 гривни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2480 гривень, сообщается в публичном отчете Пенсионного фонда Украины.

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В частности, согласно отчету, минимальная пенсия по возрасту в стране, по состоянию на 1 января 2018 года, выросла на 16,4% - до 1452 гривни, по сравнению с 1 января 2017 года.

Согласно отчету Пенсионного фонда, в течение прошлого года повышение размеров пенсий в Украине было проведено дважды. Первый раз - с 1 мая 2017 года в связи с изменением прожиточного минимума. Тогда пенсия увеличилась для 8,2 миллиона пенсионеров или для 68% от общего количества пенсионеров в Украине. Минимальная пенсия по возрасту на тот момент выросла на 5,2%.

Второе повышение пенсий в 2017 году было проведено с 1 октября для 10,2 миллиона пенсионеров или для 90% от общего числа пенсионеров в Украине. Минимальная пенсия по возрасту выросла тогда на 10,7%, или на 140 гривень, до нынешних 1452 гривень.

Сообщается, что по итогам 2017 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплаты для 11,7 миллиона пенсионеров на общую сумму 286,6 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, в 2017 году Пенсионный фонд назначил 384,3 тысячи новых пенсий.

"В 2017 году произошло увеличение удельного веса собственных средств Пенсионного фонда в обеспечении финансирования пенсионных выплат. Так, удельный вес средств государственного бюджета в обеспечении средней выплаты сократился с 58,2% по состоянию на 1 января 2017 года до 45,6% по состоянию на 1 января текущего года", - говорится в отчете.

Собственные поступления Пенсионного фонда по сравнению с предыдущим годом выросли на 47,2 миллиарда гривень, или 42,3%. Объем средств государственного бюджета Украины, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, уменьшился с 141,3 миллиарда гривень плановых ассигнований до 133,5 миллиарда гривень фактических.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда на 2017 год был утвержден с доходами 284 миллиарда гривень и дотациями на покрытие дефицита 141 миллиард гривень. Бюджет Пенсионного фонда на 2016 год был утвержден с доходами 257 миллиардов гривень.

11 января 2018 года Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 миллиардов гривень. Общий объем доходной части бюджета фонда определен в сумме 353,628 миллиарда гривень, общий объем расходной части - в сумме 345,812 миллиарда гривень.