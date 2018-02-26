Отмена принципа банковской тайны: пойдет ли Украина по пути ЕС

Ужесточение контроля над финансовыми потоками и обеспечение прозрачности ведения трансграничного бизнеса, в том числе в оффшорных юрисдикциях, являются стратегически важными задачами для правительств развитых стран с высоким уровнем налогообложения. Обмен финансовой и налоговой информацией на институциональном уровне между разными государствами позволяет национальным финансовым регуляторам и налоговым органам эффективно достигать таких целей.

Между государствами заключаются двусторонние договоры об обмене налоговой информацией, а на универсальном уровне действует Многосторонняя конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам 2004 года.

Однако на практике эти документы оказались малоэффективными, поскольку обмен информацией должен происходить по запросу одного государства касательно финансовых операций, доходов или активов своих граждан у другого государства. Появилась потребность в автоматическом обмене такой информацией, который бы происходил безо всяких предварительных запросов.

Единый стандарт отчетности (CRS) представляет собой международную основу получения информации от финансовых учреждений различных юрисдикций и автоматического обмена такой информацией с другими государствами на ежегодной основе

Так появился Единый стандарт отчетности (CRS), разработанный и одобренный Советом ОЭСР 15 июля 2014 года, который представляет собой международную основу получения информации от финансовых учреждений различных юрисдикций и автоматического обмена такой информацией с другими государствами на ежегодной основе.

В рамках этой системы установлены виды финансовой информации, которой необходимо обмениваться, финансовые учреждения, которые должны предоставлять такую информацию (банки, брокеры, инвестиционные компании, страховые компании), различные типы банковских счетов и налогоплательщиков, охватываемые этой системой (счета физических лиц, компаний, трастов и частных фондов), а также общие процедуры проверки такой информации, которые должны соблюдаться финансовыми учреждениями. Основной целью внедрения такой системы является ограничение возможностей налогоплательщиков избегать декларирования своих доходов и уклоняться от уплаты налогов, совершая трансакции и размещая свои средства на счетах за пределами своих юрисдикций.

Страны, внедряющие у себя этот стандарт, должны также устанавливать правила, направленные на противодействие любым схемам сокрытия доходов от налогообложения. Обмен информацией о потенциальных схемах уклонения от налогов является ключевой составляющей Единого стандарта отчетности.

Присоединение Украины к такой международной системе обмена финансовой информацией будет означать раскрытие сведений об украинских резидентах налоговыми органами стран-участниц этой системы. Имплементация Украиной данного стандарта даст возможность украинским налоговым органам получать в автоматическом режиме информацию о счетах и финансовых операциях, проводимых налогоплательщиками за рубежом.

Присоединение Украины к такой международной системе обмена финансовой информацией будет означать раскрытие сведений об украинских резидентах налоговыми органами стран-участниц этой системы

Так, в отношении каждого счета, информация по которому подлежит передаче в рамках Единого стандарта отчетности, будет собираться и передаваться властям для обмена информация о лице, контролирующем данный счет (его имя, адрес, идентификационный налоговый номер, юрисдикция, чьим налоговым резидентом он является), номере и валюте счета, финансовом учреждении, в котором открыт этот счет, информация о текущем балансе по счету, полученных доходах от коммерческих операций и пассивном инвестиционном доходе.

Имея на руках такую информацию, налоговикам будет гораздо проще отслеживать отток капиталов за рубеж, выставлять налоговые требования и применять санкции за уклонение от налогообложения. Негативные последствия наступят также для компаний, использующих оффшорные юрисдикции для оптимизации налогообложения. Если присоединение состоится, как анонсировалось, в 2020 году, то доступной станет информация уже за 2019 год.

Следует отметить, что в рамках данной системы автоматического обмена информацией акцент делается не на гражданстве тех или иных лиц, а их статусе налогового резидента той или иной юрисдикции. Иными словами, финансовые учреждения, функционирующие на территории одной юрисдикции, должны собирать информацию о налоговых резидентах других юрисдикций, имеющих у них счета, передавать эту информацию своим компетентным властям, а те, в свою очередь, будут обмениваться такой информацией с соответствующими юрисдикциями этих налоговых резидентов.

Если, к примеру, гражданин Украины откроет счет в банке на территории одной из стран ЕС, где внедрен Единый стандарт отчетности, информация по этому счету попадет к украинским налоговикам. Если же гражданин Украины постоянно проживает на территории государства, которое не является участником соответствующей конвенции и не участвует в автоматическом обмене финансовой информации, и при этом такой гражданин не является украинским налоговым резидентом, то даже если он откроет счет в банке одной из стран-участниц ЕС, информация о таком счете не будет передаваться налоговым органам Украины.

В то же время, учитывая, что имплементация соответствующих международных норм в украинское национальное законодательство и внедрение необходимой инфраструктуры могут занять длительное время, вполне возможно, что присоединение Украины к системе автоматического обмена финансовой информацией не произойдет в заявленные сроки. Однако с учетом общемировой тенденции к расширению использования данной системы и перспективы применения экономических санкций к странам, которые в ней не участвуют, можно предположить, что участие Украины в этой системе является лишь вопросом времени.

Александр Выговский, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»