Доллар и евро в столичных обменниках застыли на месте

Продать доллары можно за 26,95 гривни, евро - за 33,30 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 26 февраля составляет 27,05 гривни, евро - 33,45 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,95 гривни, евро - за 33,30 гривни за одну денежную единицу.

В пятницу, 23 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах также составляла 27,05 гривни, евро - 33,45 гривни

Как сообщал УНИАН, 23 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,96/26,99 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,15/33,19 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 пятницы установился на уровне 26,9887 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 316,44 миллиона долларов.