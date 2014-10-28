Центробанк Швеции понизил ключевую ставку до нуля

Центральный банк Швеции понизил ключевую ставку по кредитам до нуля, чтобы спровоцировать рост потребительских цен после того, как инфляция упала ниже прогнозов, передает ПРАЙМ со ссылкой на Wall Street Journal.

Riksbank понизил основную ставку РЕПО до нуля с предыдущего уровня 0,25%, что немного значительнее сокращения, чем ожидалось. Аналитики прогнозировали снижение до 0,05%.

Читайте такжеMorgan Stanley: кризис в Украине слишком дорого обойдется РоссииЭто сообщение обвалило курс шведской кроны, которая опустилась до четырехлетнего минимума по отношению к доллару и трехмесячному минимуму к евро.

В последний раз Банк Швеции сократил расходы по займам в июле, что стало попыткой ускорить инфляцию, которая большую часть года держалась вблизи нуля, что существенно ниже 2% таргетированных законодателями для центрального банка.

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