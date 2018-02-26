Нацбанк хочет упростить регистрацию и лицензирование банков

Изменения затронут вопросы оценки деловой репутации руководителей и владельцев финучреждений.

Национальный банк Украины планирует упростить регистрацию и лицензирование банков, ожидая принятия нового положения в мае 2018 года.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, финальный текст положения будет опубликован как минимум за месяц до его утверждения или, ориентировочно, в начале апреля.

По информации НБУ, ключевые изменения в вопросах регистрации и лицензирования банков затронут оценку деловой репутации руководителей и владельцев банков, оценку финансового состояния инвесторов в банковскую систему.

Также регулятор планирует упростить открытие новых обособленных подразделений и внедрение новых видов деятельности банков.

Как сообщал УНИАН, чистые активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиардов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.

По состоянию на 1 декабря 2017 года, количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составляло 86, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.