Отток капитала из еврозоны достиг рекордного уровня

В частности, речь идет о выводе внутренними и иностранными инвесторами 187,7 млрд евро, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Такой объем является рекордным за все время сбора соответствующих данных Европейским центральным банком, отмечает агентство.

Это, в свою очередь, помогло ослабить евро на 2,6% к корзине из девяти валют развитых стран, что также стало самым резким падением с начала долгового кризиса в еврозоне в 2010 году.

"Спрос со стороны как внутренних, так и внешних инвесторов был одинаково негативным, и в дальнейшем это будет одним из весомых факторов ослабления евро", - считает аналитик BNP Paribas SA Филлис Пападавид.

"Евро будет одним из основных аутсайдеров среди валют развитых стран G10", - отмечает он.

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В то время как глава ЕЦБ Марио Драги признал необходимость ослабления евро для того, чтобы избежать дефляции и сделать экспорт более конкурентоспособным, аналитики предупреждают, что отток капитала может подорвать экономику региона, если он станет слишком агрессивным.

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