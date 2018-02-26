Украинским военным обещают повысить пенсии на 3 тысячи: названы сроки

Для первого этапа повышения пенсий военнослужащим в 2018 году на 1,5 тыс. грн Пенсионный фонд выделил 7 млрд гривень.

Министерство социальной политики Украины планирует поэтапно увеличивать пенсии военнослужащим с учетом финансовых возможностей, с 2018 по 2020 годы размер пенсий вырастет в среднем на 3 тыс. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на слова министра Андрея Ревы.

«На первом этапе - в 2018 году - пенсии должны вырасти в среднем на 1500 гривен, с первого января 2019 к этому показателю добавится еще 50%, это - 750 гривен. А с 1 января 2020 - еще плюс 50% - это еще 750 грн. Таким образом, доплата к пенсии военным на третьем этапе должна вырасти вдвое», - отметил министр.

По его словам, пересчет коснется 498 тыс. военных пенсионеров.

Рева отметил, что всего планируется повышать пенсии в три этапа, поскольку необходимо взвешивать возможности бюджета Пенсионного фонда. По его словам, возможности есть, но не для одномоментного повышения, поскольку оно потянуло бы за собой увеличение дефицита Пенсионного фонда и связанные с этим серьезные проблемы.

«В этом году мы планируем около 208-210 млрд грн собственных поступлений в Пенсионный фонд. Перед нами стоит задача - выплатить пенсии, которые были повышены с 1 октября 2017 года. Однако, у нас есть ресурс в пределах 7 млрд гривен, который мы должны использовать для повышения пенсий военным на первом этапе в текущем году. И именно исходя из этих возможностей бюджета мы будем осуществлять поэтапное увеличение пенсий с учетом наших финансовых возможностей», - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Кабинет министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривен с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.