В четверг Рада будет голосовать за нового главу Нацбанка

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Раде назначить на должность главы НБУ Якова Смолия.

В четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины должна решить кадровый вопрос по председателю Национального банка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что. По словам Парубия, на его рассмотрение в соответствии с процедурой будет отведено около 1,5 часа.

Парубий попросил фракции завершить политические консультации, встретиться с кандидатом на должность председателя НБУ с тем, чтобы в четверг парламент мог принять положительное решение.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить с должности председателя Нацбанка Валерию Гонтареву, которая подала прошение об отставке, и назначить на это место Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности председателя НБУ.

Гонтарева после трехлетнего пребывания в должности подала главе государства прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая обязанности председателя Нацбанка исполняет Смолий.

5 февраля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности решил рекомендовать парламенту уволить Гонтареву с должности председателя НБУ и назначить Смолия.