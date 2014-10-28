МВФ рассчитывает на постепенную отмену валютных ограничений в Украине

Об этом рассказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше в интервью Европейской правде.

"Что касается административных мер, то, конечно, в целом политика МВФ не поддерживает и не рекомендует их. Мы бы хотели нормального развития валютного рынка", - сказал Ваше.

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"Однако мы также стараемся быть прагматичными. Нынешняя ситуация на валютном рынке очень сложная, и это также является вызовом для власти, и мы понимаем это", - добавил он.

Глава представительства МВФ в Украине отметил, что "украинская власть заслуживает одобрения за переход к плавающему обменному курсу", ведь финансовая организация давно рекомендовала пойти на этот шаг.

"Уже существовало понимание, что без этого шага невозможно восстановить конкурентоспособность украинской экономики", - сказал Ваше.

Кроме этого, во время интервью Ваше сообщил, что МВФ не планирует сворачивать программу финансовой помощи Украине в случае объявления военного положения.

Ранее Кристин Лагард заявляла, что Украине нужны дополнительные средства вне программы фонда.