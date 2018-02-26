Французский BNP Paribas сконцентрировал 60% акций «УкрCиббанка»

Доля основного акционера выросла в результате обязательной продажи акций миноритарными акционерами.

Крупнейший акционер «УкрCиббанка» - международная финансовая группа BNP Paribas (Франция) в результате выкупа акций у более чем 20 физических лиц - миноритарных владельцев сконцентрировала 60% в капитале финучреждения.

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«Доля BNP Paribas в уставном капитале «УкрСиббанка» выросла с 59,99 до 60,00%», - сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ссылаясь на данные депозитарного учреждения.

Отмечается, что доля основного акционера выросла в результате обязательной продажи акций акционерами «УкрСиббанка» в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Механизм обязательной продажи акций миноритарными акционерами по требованию мажоритария - владельца 95% акций общества, а также механизм обязательного приобретения владельцем, который владеет пакетом в размере более чем 95% простых акций общества, по требованию миноритариев, введен принятым Верховной Радой Украины 23 марта 2017 года законом.

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция) и Европейский банк реконструкции и развития с долями в капитале финучреждения 60% и 40% соответственно. По итогам 2017 года банк получил 1,467 млрд грн прибыли.