Кто станет новым главой НБУ: лидеры фракций рассказали, будут ли голосовать за Смолия

«Батькивщина» и «Оппоблок» не планируют голосовать за Смолия, а «БПП» встретится с ним только сегодня.

Фракции «Батькивщина» и «Оппозиционный блок» не планируют голосовать за назначение Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины, а фракция «Блок Петра Порошенко» проведет встречу с кандидатом только сегодня.

Читайте такжеГлава Нацбанка за год заработал более 15 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководители фракций заявили во время брифингов.

Так, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко сказал, что Смолий не просил о встрече. «На сегодняшний день позиция нашей фракции - не голосовать за назначение руководителя Нацбанка», - заявил он и высказался за необходимость отчета в Верховной Раде Валерии Гонтаревой, которая подала прошение об отставке.

В свою очередь председатель фракции «Батькивщина» на брифинге подчеркнула, что ее политическая сила также требует отчета Гонтаревой в парламенте, а также создания Временной следственной комиссии по ее деятельности. «Мы требуем расследования ее деятельности и привлечения ее к уголовной ответственности за разрушение экономики - не только страны, не только реального сектора экономики, но и экономической жизни каждой семьи в Украине», - сказала она.

Тимошенко заявила: «Наша команда не будет голосовать за новую кандидатуру, которую будет вносить президент на председателя Национального банка и каковой является господин Смолий».

По ее словам, Смолий работал в команде Гонтаревой и также ответственен за политику, которую проводил Нацбанк.

Как сказал председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, Смолий принял приглашение посетить заседание фракции сегодня в 17.00. «Мы принимаем любое решение только после того, как пообщаемся с кандидатом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить с должности пред седателя Нацбанка Гонтареву, которая подала прошение об отставке, и назначить на её место Смолия, который сейчас исполняет обязанности председателя НБУ.

Гонтарева после трехлетнего пребывания в должности подала главе государства прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая обязанности председателя Нацбанка исполняет Смолий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что 1 марта парламент решит вопрос о назначении председателя Национального банка Украины. По его словам, предварительно предусмотрено, что Гонтарева выступит в ВР с отчетом о своей работе на посту председателя НБУ.

Ранее в Радикальной партии заявили, что не поддерживают кандидатуру Смолия, а фракция «Самопомич» решение о поддержке или не поддержке этой кандидатуры будет принимать уже перед голосованием.