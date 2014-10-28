Нацбанк для поддержки гривни продаст очередные $300 млн

Национальный банк Украины намерен 29 и 31 октября провести очередные интервенции на валютном рынке для поддержки гривни, в ходе которых намерен продать банкам до 300 млн долл. США.

Об этом говорится в письме регулятора №19-103/62549 от 28 октября, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Нацбанк намерен 29 октября провести интервенцию для подкрепления касс банков до 100 млн долл., для участия в которой банки могут подавать по одной заявке в пределах 20% заявленного объема интервенции.

31 октября регулятор проведет интервенцию для удовлетворения потребностей клиентов банков до 200 млн долл., к участию в которой банки могут подавать по одной заявке в пределах 10% заявленного объема.

Расчеты за проданную в ходе интервенции валюту будут проводиться на следующий рабочий день на условиях «том» (после сделки - УНИАН).

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины в ходе валютной интервенции 24 октября продал банкам 199,970 млн долл. по курсу 12,95 грн/долл. под потребности клиентов банков.

В ходе валютной интервенции 22 октября регулятор продал банкам 99,77 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл.

Напомним, руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке до сегодняшнего дня удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

Сегодня, 28 октября, к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл.