НБУ начнет печатать деньги с подписью Гонтаревой 1 декабря

Об этом говорится в постановлении регулятора от 22 октября N668, текстом которого располагает УНИАН.

«Выпустить в пределах планового на 2014 год выпуска и ввести в обращение банкноты образца 2003 и последующих годов выпуска с подписью главы Национального банка Украины Гонтаревой В. А. и отображением на них года выпуска», - говорится в документе.

Согласно постановлению, банкноты номиналом 200 гривень будут выпущены с 1 декабря, номиналом 1 гривня - с 22 декабря 2014 года.

Также НБУ обязал банки принимать от клиентов банкноты номиналами 1 и 200 гривень образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу, кроме выдачи банкнот образцов до 2003 года, без ограничений.

В сопроводительном письме к постановлению регулятор обратил внимание, что новые банкноты имеют одинаковый размер, дизайн и систему защиты с банкнотами соответствующих номиналов образцов 2003 и последующих лет выпуска.

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Ранее УНИАН сообщал, что глава НБУ предлагает начать стабилизацию гривни с реформирования «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и одна гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.

По информации НБУ, регулятор не планирует в ближайшее время менять дизайн национальной денежной единицы Украины – гривни.