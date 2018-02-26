На выплату пенсий переселенцам за год ушло более 11 миллиардов гривень

18:30, 26 февраля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Отмечается, что в целом, за период с августа 2014 года по декабрь 2017 года включительно пенсионерам, которые переехали с неподконтрольных территорий, выплачено 56,9 млрд грн.

При этом, точных данных о численности пенсионеров, которые проживают на неподконтрольной территории, об умерших или тех, кто выехал в другие страны, у Пенсионного фонда нет.

«В течение 2017 года численность получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц стабилизировалась. На 1 января 2017 года пенсии выплачивались для 548,9 тыс. таких пенсионеров, а на 1 января 2018 года их количество составляло 516,1 тыс. человек», - говорится в сообщении. 

Согласно отчету, в 2017 году пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц была продлена выдача электронных пенсионных удостоверений. Всего, по состоянию на 1 января 2018 года их оформлено 411 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины по итогам 2017 года обеспечил выплаты для 11,7 млн пенсионеров на сумму 286,6 млрд грн.

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Теги: #переселенцы#пенсии