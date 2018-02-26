Президентская фракция в Раде решила поддержать назначение Смолия на пост главы НБУ

Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении нового главы НБУ в четверг, 1 марта.

Фракция Верховной Рады Украины «Блок Петра Порошенко» решила поддержать назначение Якова Смолия на пост главы Национального банка.

Читайте такжеКто станет новым главой НБУ: лидеры фракций рассказали, будут ли голосовать за Смолия

Об этом сообщила пресс-служба фракции со ссылкой на итоги вечернего заседания, где парламентарии заслушали представленную Смолием программу деятельности НБУ до 2020 года.

Отмечается, что стратегическими направлениями развития НБУ станут: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; восстановление кредитования; эффективная модель регулирования финансового сектора; либерализация валютного регулирования и доступность финансовых услуг.

Справка УНИАН. Первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой.

18 января Порошенко подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении нового главы НБУ в четверг, 1 марта.