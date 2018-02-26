НБУ немного опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 27 февраля: 100 USD – 2700.6610 грн; 100 EUR – 3327.2144 грн; 10 RUR - 4.8294 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2700.6610 (26 февраля – 2698.8658)

100 EUR – 3327.2144 (26 февраля – 3319.3350)

10 RUR – 4.8294 (26 февраля – 4.7548)

В понедельник, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,01 грн/долл.

Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару понизились на 1 копейку по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,20/33,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0066 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 284,26 млн долл.