Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза до $300 миллионов - МЭРТ

В министерстве отметили, что рынок стартапов продолжает рост.

Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза, составив 300 млн долл. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

Читайте такжеЭто хорошая цифра, но этого недостаточно: Гройсман назвал сумму иностранных инвестиций в Украину«Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое! Рынок вырос практически до 300 млн долл. и продолжает рост», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украинской ассоциации венчурного капитала сообщали, что общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в 2016 году составил 88 млн долл., что на 33% меньше, чем в 2015 году.