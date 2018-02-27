Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза до $300 миллионов - МЭРТ
00:24, 27 февраля 2018
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В министерстве отметили, что рынок стартапов продолжает рост.
Иллюстрация / REUTERS
Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза, составив 300 млн долл. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.
Читайте такжеЭто хорошая цифра, но этого недостаточно: Гройсман назвал сумму иностранных инвестиций в Украину«Объем венчурных инвестиций в украинские стартапы увеличился втрое! Рынок вырос практически до 300 млн долл. и продолжает рост», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Украинской ассоциации венчурного капитала сообщали, что общий объем инвестиций в украинские стартапы в сфере информационных технологий в 2016 году составил 88 млн долл., что на 33% меньше, чем в 2015 году.
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