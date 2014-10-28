Баррозу пообещал Порошенко 760 млн евро помощи до конца года

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу еще раз заверил в готовности ЕС перечислить 760 миллионов евро из первого и второго пакета макрофинансовой помощи до конца года и рассмотреть перспективы предоставления третьего пакета, а также продолжать поддерживать Украину в диалоге с международными финансовыми организациями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Баррозу сказал в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко.

При этом Баррозу отметил важность финансовой прозрачности и принятия закона о Счетной палате.

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Порошенко и Баррозу также обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере накануне очередного раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Европейским Союзом и Россией по вопросам поставок газа, которые состоятся 29 октября в Брюсселе.

Кроме того, Порошенко пригласил Баррозу посетить Украину в удобное для него время.

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