Российский рубль вновь обновил все минимумы

Рубль во вторник вновь обновил все минимумы, а Центробанк продажей резервов продолжил насыщать локальный спрос на валюту, как физический в условиях ее дефицита из-за западных санкций и необходимости погашать внешние займы, так и спекулятивный, подогреваемый текущим механизмом интервенций ЦБ, но одновременно и ожиданиями их изменений или даже полной отмены.

Рубль к 18.00 МСК подешевел до 42,46 к доллару США и до 54,13 - к евро, теряя 18 и 46 копеек соответственно, сообщает Рейтер.

Ранее обе валюты достигли новых пиковых значений против рубля: доллар - 42,60 и евро - 54,19.

Бивалютная корзина к этому времени подорожала к рублю на 28 копеек до 47,70, отметившись ранее на новом экстремуме 47,76.

По оценке участников рынка, Центробанк во вторник на 40 копеек повысил валютный коридор до 38,80-47,80, продав с момента последнего сдвига в понедельник не менее $2,8 миллиарда.

Неограниченные продажи валюты Центробанком наверху коридора с пятикопеечным сдвигом границ каждые проданные $350 миллионов, по мнению многих участников рынка, провоцируют спекулятивную покупку валюты в текущих условиях её дефицита и постоянного нахождения котировок вблизи уровня интервенций ЦБ.

Эти спекуляции усиливают отрицательный эффект от реального спроса на валюту со стороны корпораций и банков, которым в четвертом квартале необходимо заплатить номинально $55 миллиардов внешних займов и процентов, из них почти две трети выплат приходится на декабрь при малой вероятности отмены санкций, перекрывших рефинансирование долга за рубежом и вынудивших обратиться к покупкам валюты на внутреннем рынке за рубли.

ЦБ мог потратить уже более $23,5 миллиарда с начала октября в виде валютных интервенций. Центробанк сглаживает колебания курса за счет своих резервов, объем которых на 17 октября составлял $443,8 миллиарда - минимум последних 4,5 лет, и их падение в октябре в основном связано с поддержкой рубля.