Фонд гарантирования продлил ликвидацию еще двух банков

Ликвидация «Городского коммерческого банка» и «Укринбанка» продлевается на 1 год.

Фонд гарантирован6ия вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации «Городского коммерческого банка» и «Укринбанка» на 1 год.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидация «Городского коммерческого банка» продлевается до 19 марта 2019 года, «Укринбанка» - до 22 марта 2019 года включительно.

Справка УНИАН. В управлении Фонда гарантирования вкладов находятся активы свыше 90 банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.