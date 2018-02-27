Украина всегда спонсировала российскую экономику - эксперт

По его словам, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.

Украина всегда спонсировала российскую экономику, чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем будет лучше для нас.

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Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин во время чата в "Главреде".

По его словам, российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики.

"Если мы проанализируем природу наших экономических отношений с Россией за весь период независимости Украины, например, с 1997 года, когда начала действовать гривня, то мы увидим, что Украина всегда имела торговый дефицит с Россией. Мы всегда спонсировали российскую экономику", — говорит эксперт.

Он также отметил, что в среднем дефицит внешнеторгового баланса с Россией был до Революции Достоинства на уровне от 3 до 7 миллиардов долларов.

"Иными словами, Украина всегда дотировала российскую экономику. Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем лучше будет для всего нашего народно-хозяйственного комплекса", — заявил он.

Соскин считает, что "экономика России чрезвычайно маленькая в мировом масштабе. И есть еще сотни стран, которые для нашего бизнеса и наших предпринимателей могут быть потенциально перспективными внешнеэкономическими партнерами".

Как сообщал УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.

В том числе годовой дефицит внешней торговли товарами вырос на 31,9% - до 9,158 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд долл.