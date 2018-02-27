В обменниках немного подешевели доллар и евро

Стоимость доллара в обменниках Киева просела до 27,00 грн, евро – до 33,40 грн

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 27 февраля составляет 27,00 грн, евро - 33,40 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,90 грн, евро - за 33,30 грн за одну денежную единицу.

В понедельник, 26 февраля, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 27,05 грн, евро - 33,45 грн.