Гройсман: силовики ведут себя с бизнесом как «дикари и недоумки»

По словам премьера, на фоне борьбы за привлечение инвестиций «недоумки» из силовых органов используют «боевых ребят» для примитивной бандитской деятельности по давлению на бизнес.

В Украине никто не будет заниматься предпринимательством, если силовые органы будут давить на бизнес и вести себя как «дикари и недоумки».

Читайте такжеМораторий отменили: для 20 госорганов сняли запрет на проверки бизнеса

Об этом заявил глава правительства Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

«Мы современная европейская страна. Если мы будем вести себя как дикари, то в нашей стране никто не будет заниматься предпринимательством, потому что придет кто-то в погонах, в маске и начнет «качать права», - сказал Гройсман.

По словам премьера, на фоне борьбы за привлечение инвестиций «недоумки» из силовых органов используют «боевых ребят» для примитивной бандитской деятельности по давлению на бизнес.

«Я каждый день борюсь за то, чтобы в Украину приходили инвестиции, создавались рабочие места, а потом один недоумок, привлекая спецподразделения боевых ребят, и я хочу сказать, что эти ребята в масках ни в чем не виноваты, они даже не знают, куда они едут, ... использует их для примитивной бандитской деятельности», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Кроме того, документ позволяет человеку воспользоваться помощью адвоката при проведении у него обысков. Также в законе говорится о том, что адвокат может самостоятельно вести съемку обысков, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность.

По данным опроса Американской торговой палаты, около 90% компаний-членов столкнулись с коррупцией в 2017 году, что отвечает показателю 2014 года.