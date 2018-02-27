Послы G7 призывают Раду безотлагательно избрать председателя Нацбанка

Они подчеркивают, что новый глава должен быть способен внедрять независимую политику банка.

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Верховную Раду безотлагательно избрать нового председателя Национального банка Украины.

Читайте такжеПрезидентская фракция в Раде решила поддержать назначение Смолия на пост главы НБУОб этом говорится в заявлении "Группы поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев", - отмечают авторы заявления.

"Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", - заявляют дипломаты.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности председателя регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. До освобождения Гонтарева должна отчитаться перед Верховной Радой.

18 января Порошенко подал в парламент предложение освободить от должности председателя Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия.

Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении нового главы НБУ в четверг, 1 марта.

"Группа поддержки Украины" в рамках G7 была создана в 2014 году.